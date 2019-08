Réaménagement du Secrétariat national du PDS : Sara Sall rejette le poste de Secrétaire national chargé de l’élevage nommé par Wade (LETTRE)

A Maître Abdoulaye WADE,

Secrétaire Général National du PDS



Frère Secrétaire Général National,



Dans le cadre du réaménagement du Secrétariat National, vous avez bien voulu me confier les questions d’élevage, je voudrais vous en remercier.



Au demeurant, je crois très sincèrement que vous l’aurez compris, aussi bien la démarche que les postes stratégiques définis et détenus par votre fils Karim Meissa Wade et ses amis ont fini de jeter le discrédit sur cette nouvelle structure.

Considérant le PDS comme étant un patrimoine qui nous appartient à nous tous, et ne voulant en aucune façon être complice d’une telle dévolution, je vous saurais gré de bien vouloir me décharger de la fonction que vous m’y avez attribuée.



Vous semblez perdre de vue cette dynamique de leadership partagé qui devient incontournable, irréversible, et qui s’impose à toutes les formations politiques de ce pays au risque d’en faire des organisations instables et très fragiles.

Sous ce rapport, je voudrais ici, vous réaffirmer mon ancrage dans le parti et ma détermination à y poursuivre le combat pour une vraie démocratie interne.

Fraternellement.



Sara SALL,

Responsable de la fédération départementale de Koumpentoum,

Membre du comité directeur,

Premier vice-président de la Fédération Nationale des cadres libéraux.