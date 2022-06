Rebelles arrêtés à Dakar: Oumar Guèye confirme et annonce des poursuites judiciaires

Mercredi dernier, lors de la manifestation de la Coalition Yewwi Askan Wi, des publications sur les réseaux sociaux faisaient état de l’arrestation de rebelles à Dakar. Lors de la rencontre entre le Gouvernement et la presse, le ministre des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du Territoire, Oumar Guèye, a confirmé l’information.



« C’est la vérité. Des rebelles ont été arrêtés ce jour à Dakar. Et la justice va faire son travail », a déclaré le porte-parole du gouvernement.



Ainsi il invite ceux qui « veulent déstabiliser » le pays à déchanter car, assure-t-il, le Gouvernement prendra toutes les dispositions pour garantir la sécurité des populations.















































Le Soleil