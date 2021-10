Rébellion au sein de Taxawu Dakar: Barthélemy Dias jubile et met la pression sur khalifa Sall

Entouré de certaines figures de Taxawu Dakar dont les maires du Point E et de Grand-Yoff, Barthélemy Dias confirme sa candidature pour le compte de la coalition dirigée par Khalifa Sall.



«Nous avons déjà déclaré notre candidature à la mairie de Dakar. Nous confirmons, persistons et signons que nous sommes candidat à la mairie de Dakar pour le compte de la coalition Taxawu Dakar dirigée au niveau national par monsieur Khalifa Ababacar Sall», martèle le maire de Mermoz/Sacré-Cœur.



«Je pense que tous ces noms que j’ai cités, tous ces visages que vous voyez ici, je pense que personne ne peut douter que nous sommes Taxawu Dakar ou pas», ajoute-t-il. «Nous sommes Taxawu Dakar !», persiste Barth’.



Une position réaffirmée dans leur résolution de confirmation lue par Bassirou Samb de Taxawu Dakar. «Nous, membres de la coalition Taxawu Dakar, appuyons et soutenons la candidature du camarade Barthélémy Dias à la mairie de Dakar», soutient-il.