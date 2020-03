Rebond des cours du pétrole en Asie après les annonces de plans de relance

Dans les premiers échanges, le baril de Brent de la mer du Nord progressait de 0,9% à 29 dollars, tandis que le baril américain de West Texas Intermediate (WTI) augmentait de 0,5% à 27 dollars.



Les cours sont néanmoins toujours à leur plus bas niveau depuis plusieurs années, avec des restrictions de voyage et d’autres mesures visant à lutter contre le coronavirus frappant la demande, en plus de la guerre des prix engagée entre l’Arabie saoudite et la Russie.



Mercredi, au lendemain de fortes chutes, les prix du pétrole ont récupéré un peu de terrain, après que les gouvernements américain et européen eurent annoncé qu’ils allaient mettre des milliards sur la table pour soutenir leurs économies.