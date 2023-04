Recherché par Interpol-Congo : Un Guinéen arrêté par la police à Kolda

Un ressortissant guinéen officiant au Congo a abusé de la confiance de son compatriote S. Diallo, en emportant ses 20 millions F CFA, avant de se réfugier au Sénégal, pour échapper à Interpol-Congo. Des sources de Seneweb informent que la police de Kolda a réussi à mettre fin à la cavale de M. L. Diallo.



Un richissime commerçant guinéen a été abusé par son compatriote, au Congo. S. Diallo avait confié la gestion de l'un de ses magasins à M. L. Diallo.



Ce dernier aurait dissiper une parie du matériel électroménager du magasin d'une valeur de 20 millions F CFA, avant de prendre la fuite. M. L. Diallo a quitté Brazzaville pour se réfugier au Sénégal, chez sa grande sœur, à Kolda. Le propriétaire du magasin dévalisé avait porté plainte contre son employé au niveau du Bureau central national Interpol du Congo, selon des sources de Seneweb. Les recherches entamées n'avaient pas permis de mettre la main sur le fugitif.



Mais ayant eu écho de la présence de son indélicat compatriote au Sénégal, le plaignant a déposé une plainte sur la table du chef de service du commissariat central de Kolda.



Dans sa déposition, S. Diallo a confié que les enquêteurs d'Interpol-Congo avaient saisi leurs homologues du Sénégal et de la Guinée pour traquer le fugitif. Le plaignant a livré une photo du mis en cause aux limiers de la capitale du Fouladou pour identification.



Munis de ces informations, le commissaire Malick Dieng et ses hommes se sont employés à faire tomber M. L. Diallo. Ce dernier a été localisé au quartier Sikilo, au domicile de sa grande sœur.



Une mission de filature a permis aux policiers de faire tomber le ressortissant guinéen incriminé.



Interrogé sur procès-verbal, ce dernier a nié avoir détourné les 20 millions de son patron. Selon lui, il a subi des pertes dans le cadre de son activité. M. L. Diallo a passé neuf ans au Congo avant de venir récemment au Sénégal, d'après ses propos.



"Aussitôt après, le chef du bureau Interpol-Sénégal a été saisi par le commissaire Malick Dieng et les renseignements le concernant lui ont été communiqués.

Après exploitation de leur base de données, confirmation lui a été faite que M. L. Diallo faisait l'objet d'une recherche et interpellation par Interpol-Congo et que leur Bureau a été saisi pour son arrestation".



Sur instruction du parquet général de Ziguinchor, le bureau Interpol de Dakar et le procureur de Kolda ont décidé d'élucider cette affaire dans la capitale du Fouladou.



Ainsi une information judiciaire sera ouverte. Et les témoins résidant au Congo seront entendus par Interpol dans ce pays. Puis, le procès-verbal sera transmis au juge d'instruction chargé du dossier à Kolda.



Poursuivi pour abus de confiance portant sur 20 000 000 F CFA, M. L. Diallo a été déféré au parquet de Kolda.







































seneweb