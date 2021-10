Recherché pour viol collectif: Un électricien de bâtiment arrêté par la police lors du grand magal

Revenant d'un "sabar" , une adolescente a été victime d'un viol collectif, nuitamment derrière un hôtel basé à Diourbel. En effet, l'élève âgée de 19 ans avait demandé à un jeune homme, A.D, de la transporter à son domicile à bord de sa moto. Ainsi, le conducteur de moto Jakarta a supporté la fille peu avant qu'un deuxième passager, électricien de bâtiment, ne prenne place derrière la fille.



D'après des confidences faites à Seneweb, le conducteur a terminé sa course derrière un hôtel situé sur la route de Gossas à Diourbel. Puis, il a arraché le téléphone portable de l'adolescente avant de satisfaire sa libido sur elle. Et le camarade du Jakartaman, a aussi couché avec l'élève de 19 ans dans les buissons.



Après leurs ébats sexuels, le conducteur de moto Jakarta et son acolyte ont reconduit la victime au niveau du sabar. Mais l'affaire a ébruité quand l'adolescente a traîné à la police ses bourreaux. Et ces derniers avaient pris la poudre d’escampette depuis le début du mois de juin dernier.



Mais les éléments du commissariat central de Diourbel n'ont jamais lâché prise. Les hommes du commissaire Mor Ngom traquaient farouchement ces deux fugitifs visés pour viol collectif et association de malfaiteurs.



Espérant certainement que l'affaire a été déjà classée, l'un des fuyards est revenu à son domicile situé au quartier Hlm route de Gossas à l'occasion du magal. Mais cet électricien de bâtiment a été surpris dans une mauvaise posture par les limiers selon des informations exclusives de Seneweb. Arrêté puis embarqué à la police, M.C passe aux aveux.



Le jeune homme âgé de 19 ans,m explique qu' il était assis derrière la moto durant la nuit des faits et la victime était au milieu. Et le conducteur A.D a dévié à plusieurs reprises en cours de route jusqu'au niveau d'un hôtel où il a couché à deux reprises avec la fille. L'homme assumera avoir pris, par suite, le relais. D'après ses aveux, il a passé à l'acte une seule fois.



Visé pour association de malfaiteurs et viol collectif, le jeune homme âgé de 19 ans a été déféré aujourd'hui au tribunal de grande instance de Diourbel. A noter que le conducteur de moto Jakarta en cavale est activement recherché par la police.