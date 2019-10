Réconciliation avec Me Abdoulaye Wade, libération de Khalifa SALL : Fatoumata NIANG BA salut la hauteur et l’esprit de dépassement du Président Macky SALL ...

‘’Ceux qui connaissent un tant soi peu le Président Macky SALL, ne s’étonneront ni de la libération de Khalifa SALL, ni de la réconciliation avec l’ancien Président Abdoulaye WADE. Le Président Mack SALL est un homme de dialogue et de concertation qui sait s’élever au-dessus de la mêlée et qui attache une importance capitale à l’apaisement du climat politico-social de notre. En atteste l’initiative du dialogue politique qu’il a annoncée dès la confirmation de sa réélection en 2019. C’est d’ailleurs le lieu de le féliciter pour sa hauteur et son sens du pardon qui est la marque des grands Hommes ’’. C’est en ces termes que Fatoumata NIANG BA apprécie les deux points phares de l’actualité politique de ces derniers temps, marquée par la réconciliation de Me Abdoulaye Wade avec le Président Macky SALL et la libération de Khalifa SALL par ce dernier. ‘’Il est heureux que malgré les critiques de l’opposition, que le Président Macky SALL persiste dans sa logique de gestion concertée du pouvoir, car conscient que Sénégal qui est notre dénominateur commun à tous, est plus important que les egos surdimensionnés des uns et des autres’’, s’est-elle réjouie.