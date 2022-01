Reconduite dans ses fonctions d'édile de Ngathie Naoudé, Yaye Fatou Diagne réagit

Je rends grâce à Allah SWT de nous avoir gratifié d’une si belle victoire au terme de ce processus électoral.

C’est avec une très grande satisfaction que j’endosse aujourd’hui et cela pour la deuxième fois, cet habit de première magistrate de la Commune de Ngathie Naoudé.

Ce résultat nous ravit et nous donne en même temps une très grande responsabilité. Merci aussi à toutes celles et ceux, qui ont œuvré pour cette large victoire, ceux qui ont cru en nous, ceux qui nous ont adressé des témoignages de sympathie et d’encouragements pendant ces élections.

Ces élections s’achèvent et j’en retire pour ma part beaucoup de satisfaction. Tout d’abord celle d’avoir constituée une équipe unie, solidaire, motivée qui nous a portée vers la victoire.

Vive Ngathie Naoudé!

Vive Benno Bokk Yaakar !

En avant pour la victoire éclatante !

Yaye Fatou DIAGNE