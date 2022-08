Reconstitution des faits- Le film de l'évasion de Pape Mamadou Seck

"Après trois tours d'horloge la reconstitution des faits par la SU assistée des éléments de la Police Technique et Scientifique a pris fin. Basée sur la confrontation des deux versions servies par les parties, elle a commencé par une randonnée pédestre à l'intérieur de l'hôpital déserté tel un champ de ruines, et la promenade s'est poursuivie jusqu'à la pharmacie jouxtant la chancellerie du Royaume-Uni et la morgue de l'Hôpital Principal de Dakar. Fatigué par cette marche qui l'aurait conduit à Sandaga où il a hélé un taxi pour rentrer momentanément à son domicile, PAPA MAMADOU SECK encore convalescent n'en pouvait plus." fait savoir Me Khoureyssi Ba avant de renchérir: "Tous ensemble en cortège surréaliste, le groupe des policiers, des responsables et agents de l'administration pénitentiaire renforcés par les avocats (mon excellent confrère Me Babacar NDIAYE nous ayant rejoints), nous sommes alors retournés au point de départ, l'infirmerie du Pavillon Spécial, pour évaluer cette fois le récit des matons dans les locaux-mêmes de la Maison d'Arrêt et la chambre du détenu aux barreaux sciés.Sous la réserve du secret de l'enquête, l'on peut d'ores et déjà prédire que l'expertise du Lieutenant BÂ et de ses hommes passés maîtres dans l'art de la résolution des enquêtes criminelles les plus ardues de ces dernières années va trancher aisément."