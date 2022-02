Reconstitution des faits : Retour sur les circonstances de la mort de Ndongo Gueye

Un crime n’est jamais parfait, dit-on. Bassirou Thiam, le présumé meurtrier du bijoutier Ndongo Guèye, retrouvé mort dans sa voiture à Cambérène, le mardi 15 février, a tout fait pour brouiller les pistes. Mais les limiers ont élucidé cette affaire en moins d’une semaine.



Regardez comment le commissariat du Golf, celui de l’Unité 15 des Parcelles-Assainies, la police scientifique et technique et la Sûreté urbaine ont appréhendé le présumé meurtrier qui n’a que 28 ans. Seneweb vous plonge dans les véritables circonstances de la mort de Ndongo Guèye, qui laisse derrière lui une femme en état de grossesse et un enfant en bas-âge.