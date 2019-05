Réformes Constitutionnelles- Fallou Ndiaye De Guindi Askan Wi Demande Au Président D’élargir Ses Décisions À L’Assemblée

Depuis sa réélection à la tête du pays, suivie de sa prestation de serment, le président qui a placé son mandat sous le signe du « Fast Track » dans la mise en œuvre de son vaste programme pour l’émergence du Sénégal pendant ces cinq années à venir, a entamé des réformes importantes parmi lesquelles la suppression du poste de Premier Ministre. Et le président du mouvement citoyen républicain (MCR/ Guindi Askan Wi), Fallou Ndiaye qui a félicité le Chef de l’Etat pour ce vaste chantier qui est une demande sociale, de lui demander d’inclure l’Assemblée Nationale dans ces réformes.



Pour Fallou Ndiaye, par ailleurs responsable de l’APR dans la ville saint de Touba, « le Président de la République devait ajouter dans les réformes qu’il a entrepris pour le Sénégal, certaines mesures concernant l’Assemblée ».





« C’est dans le secret des urnes que les députés ont été élus par les sénégalais, donc c’est normal qu’à leur tour, quand il y a vote de loi à l’Assemblée Nationale, que cela puisse se faire dans le secret, c’est à dire dans des urnes », telles est la première proposition que le républicain fait à l’endroit du Chef de l’Etat. Avant d’ajouter, « cela ne fera que renforcer la démocratie ».



Entre autres proposition, Fallou Ndiaye demande à ce que « les fonctionnaires ne puisse exercer des mandats législatifs, c’est dire que les médecins, les enseignants, et autres agents de l’Etat ne puissent devenir députés ». Pour être plus clair, M. Ndiaye explique que « tout agent de l’Etat qui accède à l’hémicycle démission de la fonction publique afin de céder sa place à d’autres qui attendent d’y être intégrer ».



Et au finish, le patron de Guindi Askan Wi a interpelé son leader sur le cumul de fonction, c’est-à-dir, à en croire Fallou Ndiaye, que les fonctions de Ministre, Maire ou député ou autre poste gouvernementale soit exclusif, qu’une personne ne avoir qu’une seule de ses fonctions à la fois.





Fallou Ndiaye coordinateur

MCR/Giundi Asskan wi

Responsables Apr Touba