Regardez comment les Béninois ont festoyé !

Le Bénin a créé la surprise en éliminant le Maroc lors du premier 8e de finale de cette CAN, au terme d'un match étouffant et totalement dominé par les Lions de l'Atlas. Au courage, les Écureuils ont remporté la séance de tirs au but (1-1, 4-1 tab).

