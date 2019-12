Règlement de comptes à l'Apr : "La récréation sera terminée au retour de Macky"

Le président du Club Sénégal Émergent ( CSE) était l'invité de Rfm matin de ce jeudi. Il a abordé le point sur les divergences récurrentes au sein de l'Apr sous fond d'invectives.





"Hier quand j'ai allumé ma télévision, je pensais que quelque chose de grave se passait au Sénégal à cause de tous ces débats polémiques. Quand on occupe certaines responsabilités, on doit mettre ses intérêts personnels de côté pour défendre la République", a martelé Youssou Diallo.



Le président du CSE a également informé qu'a son retour, le président de la République mettra de l'ordre au sein de son parti : "La récréation sera terminée au retour de Macky. Tout ce désordre là va prendre fin. Et Il est temps que les choses soient clarifiées", insiste-t-il.



Pour la question du troisième mandat sur lequel il est interrogé, M. Diallo à son tour évite le débat : "c'est l'affaire de Macky Sall. Au moment opportun, il se prononcera", dit-il.