Régularisation des sans-papier : Rush et pagaille devant le consulat du Sénégal à Milan

Ils sont venus de tous les coins et recoins de l'Italie pour chercher un passeport sénégalais. Le consulat du Sénégal à Milan est, depuis quelques jours, pris d'assaut par des centaines de Sénégalais sans-papier qui cherchent à se faire établir un passeport en vue d'obtenir une régularisation de leur situation.



Aucun respect des mesures de distanciation physique. A Milan, les bousculades devant les locaux du consulat ont alerté les forces de l'ordre italiennes qui effectuent des descentes régulières sur place, renseigne une source de Seneweb. Un comportement "irresponsable" que dénoncent nombre de personnes en cette période de pandémie de Covid-19 qui a fait une hécatombe en Italie. Selon des informations de Seneweb, certains Sénégalais passent même la nuit devant les locaux du consulat du Sénégal, dans des conditions déplorables, malgré les risques qu'ils encourent de contracter le virus.



En effet, "une bonne partie de ces immigrés, en arrivant en Italie soit par voie régulière soit de manière clandestine, avaient déchiré leur passeport et autres papiers d'identité pour éviter tout rapatriement vers leur pays d'origine. Et maintenant, pour obtenir une régularisation, il leur faut de nouveaux papiers d'identité", confie une source de Seneweb. Ce qui pose parfois quelques difficultés pour les autorités consulaires (…).



Du fait de la crise financière née de la crise sanitaire liée au coronavirus, les autorités italiennes ont annoncé des régularisations de sans-papier en masse, du 1er au 15 juillet prochain. Une situation qui crée la bousculade devant le consulat du Sénégal pris devenu le QG de plusieurs centaines de Sénégalais.



"Si ce n'était pas pour des raisons de diplomatie, les autorités italiennes allaient fermer le consulat. Les policiers sont obligés de venir sur place pour disperser la foule afin d'imposer le respect de la distanciation physique", renchérit notre source.