Rejet de la liberté provisoire de Lat Diop : La Cour suprême tranche le 19 juin

L'affaire fait grand bruit. Un garçon de 10 ans, M. Sow, a été victime de sévices corporels infligés par son propre père, A. B. Sow, adjoint à l’inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) de Podor.





D’après Les Échos, qui donne l'information, les faits se sont déroulés dans le quartier Biir Podor, où l’enfant, en larmes et en état de détresse, s’est enfui du domicile paternel pour se réfugier chez sa mère, L. A. N., divorcée du papa depuis 2023.



L’enfant, repris par le journal, a raconté à sa mère avoir été roué de coups après avoir refusé d’aller chercher le déjeuner, estimant que ce n’était pas encore l’heure. Il présentait des blessures graves, notamment des hématomes au visage, dans le dos et au cou, souligne l'accusation.



L’enseignante à l’école maternelle Fatou Mbengue de Podor a immédiatement conduit son fils au centre de santé avant de porter plainte auprès de la brigade de gendarmerie.



Alertés, les services de l’Association éducative en milieu ouvert (AEMO) sont aussitôt entrés en action. Sur instruction du parquet du tribunal de grande instance de Podor, A. B. Sow a été arrêté à son lieu de travail et placé en garde à vue. Il est poursuivi pour violences sur mineur, signale Les Échos.

















































seneweb