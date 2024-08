Relations Sénégal/Iran - Amadou Mame Diop pour une redynamisation du groupe d’amitié

Le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, a indiqué mardi, à Téhéran, la nécessité d’œuvrer à la redynamisation du groupe d’amitié Sénégalo-Iranniene, qu’il a présenté comme "un des multiples leviers dont disposent les parlements des deux pays pour renforcer leur coopération et coordonner leurs actions".



Dr Amadou Mame Diop a exprimé ce souhait devant son homologue iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, en marge de la cérémonie d’investiture du nouveau Président iranien, Mazoud Pereskian, à laquelle il a pris part, mardi à Téhéran, lit-on dans un communiqué de la direction de la communication de l’Assemblée nationale, rendu public hier.



Au cours de leur entrevue, Amadou Mame Diop et Mohammad Bagher Ghalibaf "ont insisté sur le rôle que jouent leurs Parlements, dans le renforcement des relations d’amitié et de coopération ainsi que la promotion des causes communes au sein de plusieurs instances interparlementaires régionales ou internationales", poursuit le document.



