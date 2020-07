Remaniement : Castex dévoile son gouvernement

Gérald Darmanin nommé ministre de l'Intérieur à la place de Christophe Castaner, Barbara Pompili succède à Élisabeth Borne au ministère de la Transition écologique ou encore Éric Dupond-Moretti qui devient le nouveau ministre de la Justice, le nouveau gouvernement français a été dévoilé ce lundi 6 juillet.



Après la déroute des municipales, Emmanuel Macron tente de reprendre la main et de relancer son quinquennat avec un nouveau gouvernement. Mené par le Premier ministre Jean Castex, il a été annoncé ce lundi 6 juillet.



Découvrez la composition du nouveau gouvernement français :



Ministère de l'Intérieur : Gérald Darmanin succède à Christophe Castaner.



Ministère de la Transition écologique : Barbara Pompili remplace Élisabeth Borne.



Ministère de la Justice : Éric Dupond-Moretti remplace Nicole Belloubet.



Ministère des Solidarités et de la Santé : Olivier Véran.



Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance : Bruno Le Maire.



Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : Jean-Yves Le Drian.



Ministère des Armées : Florence Parly.



Ministère de la Culture : Roselyne Bachelot.



Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports : Jean-Michel Blanquer.



Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : Frédérique Vidal.



Ministère des Outre-mer : Sébastien Lecornu à la place d’Annick Girardin.



Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation : Julien De Normandie remplace Didier Guillaume.



Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion : Élisabeth Borne succède à Muriel Pénicaud.



Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales : Jacqueline Gourault.



Ministère de la Mer : Annick Girardin.



Ministère de la Transformation et de la Fonction publique : Amélie De Montchalain.