Remaniement : Ces ministres sauvés par le coronavirus

Dakarposte vous l’annonçait il y a quelques jours. Le président de la République était sur le point de procéder à un remaniement ministériel lorsqu’il en a été quelque peu empêché par la soudaineté de la propagation de Covid 19, cette terrible pandémie qui inquiète le monde entier.

Prévus pour être sur le départ, des ministres jugés jusque-là inamovibles parce que très proches de Macky lui-même ou de sa douce et tendre moitié, la très charmante Marème Faye Sall. Le chef de l’Etat avait, selon nos sources, déjà préparé sa liste de ceux qui devaient quitter et ceux qui devaient faire leur entrée dans le nouvel attelage gouvernemental. Mais ceux qui devaient quitter ont été sauvés par le gong comme diraient les boxeurs. Mais ce n’est que partie remise car, dans leur manière de gérer l’épidémie de Covid 19, beaucoup de ministres qui ne semblaient guère concernés par la liste des départs pourraient en faire partie à cause de leurs indélicatesses.

Dakarposte y reviendra en citant des noms mais, d’ores et déjà, nos lecteurs sont informés que ceux qui doivent quitter le gouvernement se connaissent et, malgré le confinement de rigueur, ils font le tour du pays pour actionner leurs "boukhabas". Ces derniers pourront-ils les sauver ? Très peu probable car la gomme de Macky pour effacer les noms écrits au crayon est déjà entre ses doigts. Surtout pour ceux qui avaient un agenda caché en pensant avant l’heure à l’après-Macky !