Remaniement : Vers un vaste chamboulement

Une équipe resserrée avec un recentrage des missions essentielles autour des priorités et une conduite efficace de la phase 2 du Plan Sénégal Émergent (PSE). Telle est la feuille de route déjà tracée par le chef de l’État au nouveau gouvernement.



Ce qui laisse penser, annonce Libération, que Macky Sall va réduire drastiquement le nombre de ministres qui va tourner autour d’une trentaine. D’où l’éventualité de certaines fusions-absorptions.



C’est ainsi que, poursuit Libération, on annonce une fusion entre les ministères de l’Enseignement supérieur et de l’Éducation nationale, ceux de la Femme, de la Microfinance et de la Protection de l’enfance, des Mines et de l’industrie ou encore de la Culture et de la Communication.



Un chamboulement qui pourrait sonner le glas de tous les ministères délégués, à l’exception de celui du Budget. Par ailleurs, plusieurs programmes, agences et directions vont connaître d’important changements et un vaste jeu de chaises musicales.