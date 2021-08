Remaniement ministériel imminent – Macky Sall en plein dans la cogitation

Les sources de dakarposte sont formelles. Le président de la République va profiter des vacances du mois d’août pour revoir sa liste des futurs membres du gouvernement. En fait, le Président Macky Sall est en train de peaufiner une liste qu’il avait préparée depuis plusieurs semaines déjà.

On se rappelle que les ministres ont reçu l’ordre de ne pas se rendre hors du Sénégal pour ces vacances et de rester en contact régulier avec leur cabinet pour s’occuper de tous les dossiers urgents qui nécessitent une décision diligente.

Sans doute profitera-t-il du travail qu’ils vont effectuer pendant ces vacances "confinées " pour détecter qui sont les ministres travailleurs et qui sont les fainéants. Naturellement il en profitera pour élaguer en se débarrassant de tous les incompétents afin de nommer de nouveaux ministres.

Qui fera partie de l’attelage ? Qui sera viré ? En tout cas Macky réserve des surprises à tout le monde.











