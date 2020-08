Remaniement ministériel imminent – Macky nous réserve-t-il des surprises désagréables ?

Jusqu’à l’heure où ces lignes sont écrites, personne ne peut dire avec exactitude qui sera reconduit dans le prochain gouvernement ni quels seront les nouveaux entrants. Selon certaines indiscrétions, Macky changera l’attelage gouvernemental sous peu et y fera entrer des membres de l’opposition.Il s’agira, dit-on, d’un Gouvernement de majorité présidentielle élargie.

Mais, celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif ne sera-t-il pas tenté d’y inclure ses anciens compagnons du Pds dont certains sont en train de lui faire les yeux doux ces derniers temps ? Nos sources ne citent personne nommément mais craignent que des individus de l’ancien régime, vomis par la population ne fassent partie du nouveau gouvernement.

"Ce qui reste certain, c’est qu’il a reçu un certain nombre de ces tristes individus à la capacité de trahison très aiguë dont un ancien ministre de l'Energie , réputé proche de l'actuelle Première Dame" et qu’il leur aurait même demandé de “faire le mort” (entendez de ne pas en piper mot), non sans préparer leur déclaration de patrimoine au même titre que les ministres de l’actuelle ossature gouvernementale.

Espérons seulement qu’il ne tombera pas dans le ridicule en ramenant ces feuilles mortes qui n’ont pas -du moins nombre d'entre eux- n'ont pas hésité à tourner le dos à "Pa Bi" (Me Abdoulaye Wade) après avoir tout obtenu de lui, gloire et fortune, même si certains d’entre eux commencent à tirer le diable par la queue. S’il ramène ces vieux chevaux de retour, Macky pourrait faire face à une sourde colère des Sénégalais qui n’apprécieraient que très peu ce retour à la case départ. À bon entendeur...



























Mamadou Ndiaye, Dirpub dakarposte

njaydakarposte@gmail.com