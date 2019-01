Remercié par le Pr Macky Sall, l'entrepreneur Marcel Diagne porté en triomphe par les habitants de son fief (Djilass)

Dakarposte annonçait en exclusivité que le président de la République allait se rendre ce 22 janvier prochain dans le Sine aux fins de procéder à l’inauguration de la route Joal – Samba Dia – Djiffère.



A cette occasion, l'actuel homme fort du pays a fait un détour sur Djilass, village d’origine de Diène Marcel Diagne, jeune homme d’affaires plein d’ambition pour notre pays.



Pour accueillir dignement le Président Macky Sall, ce jeune entrepreneur aux dents longues a mis les petits plats dans les grands. C’est ainsi qu’il a réuni tous ses parents, amis et sympathisants afin de réserver un accueil chaleureux à leur illustre hôte.

Comme vous le voyez sur les images, Macky tout ravi de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé n'a pas sourcillé à demander à "Borom Djilass" (comme on surnomme Marcel Diagne) de s'approcher de sa caisse. Et, c'est pour lui témoigner toute sa satisfaction.

Emu aux larmes par tant de marque d'attention, Marcel ne cessait de répéter telle une litanie: "Merci M.le Président ! Merci M.le Président !"

Spontanément, les populations de Djilass porteront en triomphe leur enfant prodige.





Diène Marcel Diagne, pour ceux qui ne le savent pas, est ce promoteur de type nouveau, porteur de l’ambitieux projet «Diamniadio Lake City», une ville du futur. Ce projet de développement immobilier est unique dans notre sous-région car il va coûter plus de 1000 milliards de francs Cfa. Il a été conçu par un cabinet Emirati et a fait sensation lors de la tenue du Marché international des professionnels de l’immobilier en mars 2017 à Cannes, en France. Sur 23 000 participants, 2 600 sociétés exposantes, quelques 90 pays représentés et plus de 5 300 investisseurs présents, c’est ce projet particulièrement ambitieux de ville nouvelle qui avait attiré l’attention du plus grand nombre tant la maquette présentée à l’occasion était magnifique.

Diamniadio Lake City est un projet dont le but est de désengorger Dakar, capitale saturée par une démographie galopante qu’elle ne peut plus contenir. Cette nouvelle ville pourra accueillir 35.000 habitants sur une superficie de 1644 hectares.

Diène Marcel Diagne qui en est le promoteur est le vice-PDG de Semer Investissement Group, entreprise en charge du projet.

C’est ce jeune homme d’affaires de moins de 40 ans, très proche du chanteur Pape Diouf qui avait entrepris de réserver au Président Macky Sall un accueil spécial dans son village de Djilass. Et, à n’en pas douter, l’accueil a été inoubliable. L'hôte de marque, le Pr Sall ne dira pas, du tout alors le contraire













Mamadou Ndiaye