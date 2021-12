Remise de don au Camp pénal : Clara Gaye offre des denrées alimentaires et des équipements de cuisine aux détenues

La PDG de Raffy Nails Group a encore posé un acte de haute portée humanitaire en orientant ses pensées vers les femmes pensionnaires à la Maison d’Arrêt et de Correction de Camp pénal de liberté 6.



En effet, ce jeudi 30 décembre, à l’occasion des fêtes de fin d’année et comme à l’accoutumée, elle leur a fait un don composé de denrées alimentaires, riz, huile, lait, oignon, des fours de cuisine pour les renforcer en terme d’équipements au niveau des ateliers de cuisine, mais aussi des couvertures et des draps adéquats compte tenu du climat, des effets de toilettes, des sandales entres autres dont elles auraient besoin.



« Comme à chaque année, j’organise une soirée dont une partie des revenus associée à la participation de quelques partenaires bienfaiteurs, est utilisée pour faire un don aux femmes détenues à la MAF du camp pénal. On travaille en étroite collaboration avec l’administration qui nous a fait une liste de tout ce dont elles ont besoin pour nous aider à nous focaliser sur l’essentiel. C’est ce qui a d’ailleurs été apporté aujourd’hui… », a expliqué Mme Gaye.



Ce geste est d’une haute portée aux yeux de ces femmes qui ont affiché une mine reconnaissante devant la personne de Clara.



La Directrice de l’institution a aussi dans son discours

salué cet acte de bienfaisance.



En outre, dans son speech, Clara, au-delà des encouragements à l’endroit de ces femmes pour leurs activités socioculturelles entreprises pour préparer leur réinsertion sociale, a beaucoup insisté sur l’importance de l’entrepreneuriat féminin en les incitant à bien prendre au sérieux ces formations dont elles disposent au sein de la MAF pour pouvoir se prendre en charge ainsi que leurs familles une fois leur peine purgée.



De ce fait, elles pourront réussir facilement leur réinsertion...

































dakaractu