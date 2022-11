Remise du drapeau aux Lions (Qatar) : Le message émouvant du président Macky Sall à Sadio Manè…

Le président Macky Sall a une nouvelle fois à dressé un chaleureux message de soutien à l’attaquant international sénégalais, Sadio Manè, ce dimanche, en marge de la cérémonie de remise du drapeau national à la sélection nationale.



A l’entame de son propos le président Sall précise que : « Pour commencer, je voudrais exprimer ce que chacun de nous ressent ici : Sadio Mané, le Ñañthio de Bambali nous manque. Son ombre plane sur cette cérémonie. »



En présence de l’ensemble du groupe dont le capitaine Kalidou Koulibaly : « Mes premiers mots seront donc pour toi Sadio ; pour te dire que nous t’aimons, nous sommes de tout cœur avec toi, nos pensées et prières t’accompagnent pour un prompt rétablissement. Nous le savons, le Ñañthio, parce qu’il aime prendre des risques pour faire gagner son groupe, est exposé aux blessures. Mais nous savons aussi que le Ñañthio garde toujours haut le moral, pour revenir au plus vite dans le groupe, encore plus fort et plus combatif. »



En langue socé, le president Sall ajoute que : « Si tu as raté cette campagne, d’autres batailles t’attendent, pour lesquelles nous aurons encore besoin de ta contribution décisive. Alors, reviens nous vite ! An nom de la nation, de tes coéquipiers et de ton encadrement, je te dis : Allama Allah yeesso kaïrola Sadio « conclu le président sénégalais.

































































DAKARACTU