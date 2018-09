Remous au Forum civil : La réaction de Me Mame Adama Guèye

Ancien coordonnateur de l'organisation, Me Mame Adama Guèye affirme avoir vu venir les remous au Forum civil autour de la succession de son défunt patron, Mouhamadou Mbodj.

"J'avoue que ce qui se passe ne me surprend pas du tout, avance l'avocat dans Source A. Le Forum civil a perdu, depuis quelques années, son ADN de contre-pouvoir dynamique face au pouvoir en place."

Une preuve : "Le Forum civil a refusé, en 2011, d'intégrer le M23 face à la dévolution monarchique du régime libéral, rappel son ancienne tête de file. Donc, cette situation ne me surprend guerre. C'est regrettable et cela me touche au plus profond de moi, puisque cette organisation est un patrimoine national."

Pour Me Mame Adama Guèye, "si on en est arrivé à ce stade, c'est qu'il y a des enjeux liés au contrôle des ressources financières, cat cette organisation de la Société civile s'est professionnalisée et institutionnalisée, alors que ce n'était pas cela sa vraie nature. Il faut que l'on sauve le Forum civil".