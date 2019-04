Remplacé par Mame Mbaye Niang : Moustapha Diakhaté rend hommage Marème Faye Sall

Quelques heures après été remplacé par Mame Mbaye Niang au poste de chef de cabinet du président de la République, Moustapha Diakhaté a réagi via sa page Facebook. L’ex-collaborateur du chef de l’Etat a remercié le Président Macky Sall ainsi que sa femme Marième Faye Sall. Voici le message :

‘’Je remercie Monsieur le Président Macky SALL pour m'avoir honoré d'être à ses côtes et permis de consacrer 7 ans de ma vie au service de la République.

Je lui serai éternellement reconnaissant.

Je présente également mes hommages à ma sœur et amie Mme la première Dame, Marème Faye SALL.

QU'ALLAH BÉNISSE LE SÉNÉGAL !’