«Rencontre annoncée avec Ousmane Sonko » : Aminata Touré met fin aux supputations !

Une supposée rencontre qui avait été agitée entre les deux leaders politiques Aminata Touré et Ousmane Sonko. Même si le camp du parti des patriotes l’a nié dans un communiqué, Aminata Touré elle, n’en avait, jusque-là, pas parlé.

C’est donc l’occasion pour la député et ancien premier ministre, invitée dans l’émission ‘Faram Facce’ sur la Tfm, de mettre fin à ces supputations. « C’est une rencontre qui n’a pas eu lieu, pour l’instant ! Je l’ai vu dans la presse comme tout le monde. Toutefois, on est au Sénégal et le jour où des hommes politiques doivent se retrouver pour l’intérêt du Sénégal, on le fera sans hésiter », précise Aminata Touré qui prétexte d’ailleurs le dialogue national qui a été une bonne tribune pour des acteurs politiques de « se retrouver » autour d’idéaux...