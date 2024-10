Rencontre avec Ousmane Sonko : Déthie Fall brise le silence

La fièvre politique du lundi soir ne semble pas s’apaiser. Entre la conférence de presse du leader de la coalition Jamm Ak Njariñ, Amadou Ba et les invitations aux débats contradictoires entre leaders politiques, un rapprochement « inattendu » se profile à l'horizon. C’est, Thierno Diop qui a, dans une publication sur sa page Facebook, révélé une rencontre « au petit palais » entre Ousmane Sonko et Déthié Fall. Il a évoqué un « coup de poignard dans le dos » si le leader du PRP venait à rallier le Pastef en vue des prochaines législatives.







Pour rappel, Déthié Fall est investi à la 5ème position sur la liste de la coalition menée par Barthélémy Dias, Sam Sa Kaddu.



Ce qui n’était qu'une rumeur a été confirmée par l’intéressé. Dans une note exploitée par Seneweb, Déthié Fall informe qu'il a été « reçu, aujourd’hui, pendant plus de deux heures » par son « frère et ami », le Premier ministre Ousmane Sonko. Le leader politique précise : « nous avons eu des échanges en profondeur sur beaucoup de sujets ».







Pour clarifier définitivement cette affaire, Déthié Fall promet de revenir sur le sujet lors d'un point de presse prévu ce mercredi à 10h au siège du PRP













Seneweb