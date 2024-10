Rencontre inter-coalition à Thiès – Macky Sall sur les raisons de sa participation aux législatives : « J'ai décidé de diriger une coalition pour l'intérêt du Sénégal, ce n'est pas pour chercher à être élu. »

Lors de la rencontre de l'inter-coalition Sàmm Sa Kàddu Takku Wallu Sénégal du département de Thiès, le candidat Macky Sall a encore joint M. Abdou Mbow afin de s'adresser aux investis, aux responsables et aux militants à la base. Selon lui, il urge de se lever pour consolider la démocratie, préserver les acquis, notamment notre économie. Thiès a toujours été la ville du refus. Et la grève des cheminots a été un moment historique qui le confirme. Je crois que le département de Thiès est un département stratégique avec 4 détupés sur la liste départementale. Le combat, c'est être au contact avec les populations, la proximité.



D'après lui, chaque acte devra être posé en faveur du Sénégal. Macky Sall a déclaré que c'est d'ailleurs ce qui l'a amené à prendre la décision de diriger cette liste. " J'ai décidé de diriger une coalition pour l'intérêt du Sénégal, ce n'est pas pour chercher à être élu. » Macky Sall de dire que c'est aussi valable pour tous les leaders qui se sont engagés pour la bonne cause.



Avant de terminer, il a remercié l'ensemble des alliés de l'inter-coalition, ainsi que les leaders thiessois dont Augustin Tine, Abdou Mbow, Abdoulaye Dièye, etc. S'agissant d'Abdoulaye Dièye, Macky Sall a salué son choix de le soutenir. « C'est un acte de générosité, c'est un acte de courage et je le remercie. »





























































dakaractu