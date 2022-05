Renè Pierre Yehoume dévasté par la mort de son ami Me Pape Jean Sèye

"Oh mon Dieu ,la semaine passée ,nous étions dans la même boutique à l’avenue William Ponty et nous avons discuté ,c’était un homme courtois et d’une très grande simplicité .Mes condoléances à Maitre El Hadji Omar Youm ,Maitre Mame Adama GUEYE et à la famille Alassane Ndir à la rue Amadou Assane Ndoye .Thieuyyyy YALlAH ,paix à son âme ,Maitre Pape Jean Seye" réagira Renè Pierre Yehoume, chef de file des militants authentiques de l’Apr