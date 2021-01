Renégociation contrat Autoroute de l‘Avenir: Macky Sall corrige Karim Wade

Dès lors, au lieu de 1000 FCfa, la Société Eiffage de la Concession de l’Autoroute de l’Avenir (SECAA SA) va débourser 800 millions de FCfa chaque année, pour la location du foncier.



Mieux, rapporte "L’As", l’Etat du Sénégal devient actionnaire à hauteur de 25% dans ladite société. Chose que le chef de l’Etat avait annoncé dans son discours du nouvel an, sans trop entrer dans les détails. Il avait déclaré : « L’Etat est désormais actionnaire dans la société concessionnaire de l’Autoroute à péage ».



Selon les mêmes sources, Macky Sall a imposé la renégociation du contrat avec la Société Eiffage, alors qu’aucune clause ne le prévoyait.



Port de Ndayane : L'Etat du Sénégal détient 40% des actions de DP World

*Le chef de l’Etat avait aussi annoncé le 31 décembre 2020, la construction du mégaprojet du Port du futur à Ndayane (sur la Petite-côte), dont le contrat avait été négocié par le fils de l’ancien président Me Abdoulaye Wade, Karim Wade.



Selon le journal, sans contrepartie financière, l’Etat va détenir 40% des actions de Dp Word, chargé de piloter le projet qui s’étend sur 1.200 hectares, avec plus de 840 millions de dollars soit 448 milliards de FCfa investis, pour la première phase.