Rennes / Marseille : Mbaye Niang revanchard et Alfred Gomis absent.

Auteur de son premier but de la saison dimanche dernier face à Nice (1-0), Mbaye Niang en ascension, a de quoi montrer à Vilas Boas, qui avait décidé de se passer des services de l'international sénégalais, qu'il a bien tort.



En effet, l'été dernier, Mbaye Niang avait montré lors d'une interview à Canal+, ses envies de rejoindre le club phocéen, mais de l'autre côté, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Andres Villas-Boas lui avait fermé la porte en évoquant des raisons financières et sportives.



Finalement resté en Bretagne, Mbaye Niang profite de la blessure de Guirassy pour se mettre un peu de minutes de jeu dans les jambes et retrouver sa place de titulaire.



Ainsi, depuis quelques matches, Niang commence à retrouver la confiance et permettre à son club de stopper la série noire de sept défaites et un match nul en huit rencontres toutes compétitions confondues.



Dans ce choc, entre bretons et phocéens, peut-on s'attendre alors à un Mbaye Niang revanchard face à Villas-Boas?



Par ailleurs, l'autre sénégalais titulaire dans les cages de Julien Stéphan, Alfred Gomis, manquera le duel entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille.



Blessé à la hanche lors d'un entraînement au début du mois, le gardien Sénégalais, absent lors des trois derniers matches, va encore patienter quelques jours pour retrouver la pelouse de Roazhon Park. Un absent de taille de plus pour l'entraîneur Julien Stéphan.

Néanmoins le coach devrait encore faire confiance à la doublure de Gomis, Romain Salin pour le compte de la 15e journée de ligue 1.