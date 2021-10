Rénovation de la grande mosquée de Darou Mouhty – Nazir Samb met 200 millions f cfa sur la table !

Suite à l’appel des autorités de la cité religieuse pour une participation des talibés à la rénovation de la grande mosquée de Darou Mouhty, le sieur Nazir Samb, un homme discret et pragmatique qui n’est pas connu du grand public, a cassé sa tirelire.

Dakarposte a appris qu'il a participé. Pas moins de à 200 millions de nos francs déposés sur le ...tapis des autorités religieuses de Darou Mouhty.

Selon ses proches, Nazir Samb est un entrepreneur qui sait planifier, organiser et diriger des travaux de construction, d'entretien ou de rénovation d'installations diverses (bâtiments, routes, ponts, aéroports, etc.) dans le cadre de projets résidentiels, commerciaux ou industriels.

Il revient à dakarposte qu'il sait conseiller ses clients disséminés à travers le monde avant et pendant les travaux et s'assure que ceux-ci soient faits conformément aux plans et normes de sécurité établies, dans les meilleurs délais et de manière à satisfaire les exigences de ses clients. Si bien que même la grande muette n’hésite pas à lui confier certains travaux. C’est dire son efficacité et son sérieux.

Mais l’homme fuit naturellement les projecteurs car il n’aime pas être mis sur le-devant de la scène.

Nazir est naturellement humble et discret, selon plusieurs témoignages glanés. Pourtant, il pourrait bien faire le gros dos mais il n’a pas cette mauvaise habitude des parvenus qui pullulent sous nos cieux. C’est un capitaine d'industries assez prospère machala, et il est toujours resté humble et fait tout pour passer inaperçu. D’ailleurs, il soutient en privé qu'il est heureux de vivre caché et qu'il trouve du plaisir à tendre la perche à son prochain démuni, dans le besoin.

Avec cette contribution de 200 millions, les talibés peuvent être sûrs que la mosquée de Darou Mouhty sera un joyau qui fera la fierté de toute la communauté mouride.



"Celui qui construit et/ou rénove une mosquée pour Allah, Allah lui construit son équivalent dans le paradis". Nazir a certainement lu ce "hadith" attribué au prophète Mohamed, Nabiyoul Rahma (PSL) et rapporté par Imam Mouslim.









