Réouverture des mosquées : l’association nationale des Imams du Sénégal demande des mesures d’accompagnement

Ouztath Oumar Diène, secrétaire général de l’association nationale des Imams du Sénégal, est confie-t-il à Radio, pris au dépourvu par la décision prise par le chef de l’État, Imam Diène alerte sur l’impréparation. « Malheureusement, on n’a pas été préparé à cela. D’autant plus qu’on ne dispose pas encore de la logistique pour faire respecter les mesures d’hygiène relatives au lavage des mains. Il ne s’agit pas seulement de masques et d’eau. Est-ce que les maires vont nous assister ? Est-ce que le gouvernement va nous assister ? Ce matin déjà, des fidèles tapaient à la porte pour assister à la prière. Ils ont prié dehors arguant que les Mosquées sont rouvertes. Ils n’ont pas l’information à 100%. Ils s’étonnent même que l’Imam ne soit pas venu. Alors que le top départ n’est pas encore donné. On doit consulter le ministre de l’Intérieur, qui est le ministre du Culte, pour voir comment il va accompagner les Mosquées pour la logistique. La limitation fixée à 12 personnes va nous amener des problèmes parce qu’on ne peut pas limiter les fidèles surtout en ce mois béni de ramadan. Seule la place de l’Imam est assurée », a-t-il rappelé.