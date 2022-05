Réplique: Mimi Touré "masse" les institutions et "brûle" Sonko et les membres de YAW

"Les sénégalais sont mâtures et personne ne peut plus les manipuler. Donc nous disons halte à cette forme de manipulation de la part de l'opposition. Nous nous indignons de ce manque de respect notoire, qui est même à la limite inqualifiable, de nos institutions.



Les institutions de la République ont toujours participé à la bonne organisation des élections. D'ailleurs ce sont ces mêmes institutions qui ont organisé les élections locales qui leur ont permis de remporter des victoires sans contestation. Nous lançons aussi un appel aux jeunes pour la paix et la stabilité du pays. L'opposition vous a appelé dans la rue, alors que ses leaders sont restés dans leurs maisons.



Heureusement que nous avons une jeunesse responsable et mâture. Les élections se passeront comme cela se doit. Donc l'intimidation ne passera. Nous irons aux élections et BBY participera pour sortir avec une victoire éclatante au soir du 31 Juillet", prévient-elle.





































leral