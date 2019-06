Reportage de la BBC : Aliou Sall réitère ses éclairages du 4 juin

Malgré le brouhaha médiatique accompagnant ce qu’il est convenu d’appeler, désormais, l’affaire Petro-Tim, Aliou Sall reste plus que jamais zen face à "toutes les allégations tenues à son encontre par la BBC, reprises par les journaux et certains responsables politiques, qui sont bien évidemment totalement fausses". En atteste un communiqué, qui vient de parvenir à Seneweb, et paraphé par ses avocats.



Morceaux choisis du document portant la signature de Me Mouhamadou Moustapha Dieng et de la Scpa Wane & Fall : "Notre mandant, Monsieur Aliou Sall, fait l’objet d’attaques injustifiées et sans fondement suite à la diffusion d’un reportage de la BBC dénué de toute exactitude. Monsieur Sall tient à réitérer avec force les éclairages qu’il avait déjà fournis, le 4 juin 2019, lors de sa conférence de presse".



Mieux, les conseils du Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) tiennent à remettre certaines choses à l'endroit : "La justice est saisie pour apporter toute la lumière sur ces faits et propos de nature à porter atteinte à l'honneur de notre mandant. Le moment venu, Monsieur Sall utilisera toutes les voies appropriées pour faire la lumière sur ces accusations graves et rétablir la vérité des faits".