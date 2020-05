Reprise des cours: 1500 enseignants convoyés à Thiès et Diourbel

Le Terminus Liberté 5 de Sénégal Dem Dikk a vécu, mardi, une ambiance qui restera gravée dans la mémoire des Dakarois. Sous un soleil de plomb, des enseignants y ont convergé pour regagner les postes qu’ils avaient quittés depuis la fermeture des classes, en mars dernier. A 14h déjà, ceux-ci avaient pris d’assaut le Terminus de Sénégal Dem Dikk. Seuls ou accompagnés de leurs potaches, ils n’ont pas manqué à l’appel du ministère de l’Education nationale pour rejoindre leurs localités de service. Bagages en main ou sacs au dos, visages bien cachés derrière les masques, ils ont fait montre de responsabilité et d’engagement dans ce contexte de pandémie.



Le déplacement des personnels enseignants à destination des régions est organisé par le ministère de l’Education nationale, en relation avec celui en charge des Transports terrestres, pour assurer la reprise effective des cours le 2 juin prochain. Pour le premier convoi, ils sont 1.500 enseignants à prendre le départ au Terminus de liberté 5 à destination des régions de Thiès et Diourbel. Venu s’enquérir de la situation, le ministre des Transports terrestres, Oumar Youm, s’est félicité des conditions dans lesquelles cette opération a été organisée. Un parc automobile de 250 bus a été mobilisé. Il a adressé ses vœux de succès aux enseignants et encouragé les conducteurs et le personnel de Dakar Dem Dikk pour avoir matérialisé cette décision prise par l’Etat dans la perspective de la réouverture des écoles. Le protocole sanitaire a été respecté. Les températures des enseignants ont été prélevées avant embarcation.



Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, s’est félicité de la forte mobilisation des enseignants et a estimé que cet élan démontre, encore une fois, leur patriotisme. Il a indiqué que les opérations vont se poursuivre.





















Le Soleil