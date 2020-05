Reprise effective des audiences des cours et tribunal du pays- Pourquoi la Cour d'Appel de Dakar a finalement renvoyé tous ses dossiers au 8 juin

La décision du garde des sceaux, Me Malick Sall, pose problème. Et les magistrats ne comptent pas suivre aveuglément ses nouvelles mesures. Le ministre de la justice, qui a fixé la reprise des audiences des cours et tribunaux, risquent de voir des ramifications de ses mesures. Certes les magistrats ont appliqué cette directive, mais certains ont pris leur responsabilité en ne prenant pas le risque de tenir les audiences dans certaines conditions. Des magistrats ont donc renvoyé les dossiers en bloc. C’est ce qui s’est passé aujourd’hui à la Cour d’appel de Dakar. Le président de séance, notant que les conditions sécuritaires ne sont pas réunies, a pris sur lui la responsabilité de renvoyer les affaires du jour au 08 juin 2020.



Pour des raisons de Santé public, la Coup d’appel a donc renvoyé, en bloc, tous ses dossiers du jour. Estimant que toutes les mesures ne sont pas réunies pour pouvoir tenir des procès en ce temps de Convid-19, aucun procès n’a eu lieu à la salle où se tient régulièrement les audiences de la Cour. Rappelons que dans sa note, le ministre avait demandé la reprise des audiences dans les Cours et tribunaux en respectant les mesures barrière dans tous les palais de justice. Sur ce, il fallait des thermo-flash à l'entrée des tribunaux pour prendre la température de toute personne qui veut accéder aux locaux tout en leur procurant du gel hydro-alcoolique. Aussi, les salles d'audience doivent accueillir un nombre restreint de personnes par rapport à sa capacité pour que la distanciation sociale soit respectée. Enfin, le respect strict du port de masque doit être instauré dans les Cours.

Il faut dire que les audiences sont en suspens depuis le début de la propagation du Covid-19. Seules les audiences de flagrant délit et d'instance se tenaient en semi huis clos. Suite au dernier message de la Nation du Président de la République sur la pandémie du Covid-19, informant sa décision de l'assouplissement des conditions de l'état d'urgence, le garde des sceaux, Me Malick Sall avait saisi mardi passé, les chefs de juridictions pour la reprise effective des audiences sur l'étendue du territoire. Ce qui était prévu aujourd'hui. Mais certaines juridictions peinent à marquer le pas.