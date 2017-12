Réputé "généreux ", Gentle Mara" habite dans un appartement loué avec...

Si Ibrahima Mboup a pris le plaisir d'étaler sur la place publique sa "force de frappe " (mystique et financière) à travers ses "largesses " à certains artistes chanteurs, mais également par des sorties médiatique à n'en plus finir, dakarposte a également pris un plaisir à chercher, fouiner, savoir la vraie face de celui que certains chanteurs comme Waly Seck surnomment Gentle mara. De nos investigations, il ressort qu'Ibrahima Mboup, qui s'enorgueillit d'être riche habite dans un appartement de deux chambres/ salon loué précisément à Sicap Foire. Le "gentle mara" y niche avec son papa, nous voulons M. Libasse Mboup, lequel fréquente assidûment l'actuel ministre de la santé. "Il gagnerait vraiment à acheter au moins une voiture à son père, acteur politique, qui doit avoir certainement marre de prendre le taxi " glisse ce jeune rencontré quelque part à Sicap Foire à un jet de pierre de la demeure du "mara". Le gars, qui semble bien connaitre la famille Mboup de rencherir : il agit par ruse, mais il finira par tomber sur plus rusé que lui. Un vrai marabout n'a pas besoin d'aller vers les médias pour dire je sais faire ceci ou cela ou bien j'ai de l'argent, je suis ceci ou cela...Les savants restent dans leur coin et leur publicité se fait naturellement, surtout par ceux et celles qui ont eu à bénéficier de leurs miracles ". Nous avons beau tenté de joindre Gentle mara, mais en vain. N'empêche, dakarposte lui est ouvert.