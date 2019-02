Réseaux sociaux et Présidentielle: Le Forum civil met en garde Sonatel, Tigo, Expresso et SENELEC

DECLARATION DU FORUM CIVIL

POUR UN SCRUTIN SINCERE ET PAISIBLE.



La situation hautement préoccupante notée (violence verbale et physique) dans la Campagne de la présidentielle de 2019 est assez révélatrice du défaut de consensus des acteurs impliqués dans le processus électoral en cours.



En effet, à la défiance entre acteurs politiques s’ajoute la méfiance des familles politiques vis-à-vis des institutions en charge de l’organisation (Ministre de l’Intérieur, autorités administratives déconcentrées), de la supervision (CENA, ARTP) et du règlement des litiges et contentieux électoraux (Cours, Tribunaux et Conseil Constitutionnel).



Un tel contexte est gros de dangers, non seulement pour la stabilité de nos institutions mais

aussi pour l’unité nationale notamment pour la paix sociale et la concorde nationale. Afin de

juguler ces moments d’incertitudes, il est de bon sens de rappeler aux pouvoirs publics

sénégalais, l’exécution de leurs sujétions républicaines, gages d’une bonne tenue de l’élection

présidentielle.



Conformément à la réglementation en vigueur, le Ministère de l’Intérieur et ses services

centraux et déconcentrés, la Commission Électorale Nationale Autonome, le Conseil National

de Régulation de l’Audiovisuel, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des

Postes, aux opérateurs de téléphonie (Sonatel, Tigo et Expresso), d’électricité (Sénélec), les

Observateurs électoraux nationaux et internationaux, les Organisations de la Société Civile et

à la Presse conformément à leurs missions respectives, doivent acter les mesures et actions

idoines afin de permettre l’expression démocratique des citoyens-électeurs dans des

conditions répondant au corpus constitutionnel et aux standards internationaux.



La seule et unique voie qui permet d’avoir une élection présidentielle apaisée est de respecter scrupuleusement les principes classiques de la démocratie républicaine consistant à garantir l’expression et l’intégrité des choix des citoyens-électeurs par la qualité de l’organisation des opérations électorales et surtout, le droit effectif à un juge indépendant.



En somme, l’élection présidentielle doit être gouvernée par les principes de transparence,

d’égalité des citoyens, de la neutralité de l’Administration publique et enfin du respect du

principe de l’indépendance de la justice. Que de vertus à appliquer pour éviter l’instabilité

politique et institutionnelle.



Le respect des obligations de veille et de neutralité sont attendues des Organisations de la

société civile impliquées dans la mission hautement citoyenne de contrôle et de supervisions

des opérations électorales.



A cet effet, le Forum Civil recommande :



 Aux autorités administratives déconcentrées (Gouverneurs, Préfets et sous –Préfets),

d’assurer la mise à disposition effective et à temps du matériel électoral au niveau de tous

les bureaux de vote notamment la mise en place des bulletins de vote des candidats en

qualité et en nombre suffisant , des listes d’émargements, des formulaire de prolongation

du scrutin au cas où l’affluence le demande à l’heure de la clôture, des formulaires de

réquisition du service d’ordre pour assurer la sécurité des personnes et du scrutin ainsi que

de la qualité de l’encre indélébile ;



 Aux Président des Bureaux de vote, de veiller au démarrage du scrutin aux heures

indiquées, d’assurer la police des bureaux de vote en toute transparence et à

équidistance des parties prenantes, d’assurer l’affichage des résultats issus du

vote avant le renseignement du Procès-verbal ;



 A l’Autorité de Régulation des Télécommunication et des Postes (ARTP) et au

Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA), de ne pas entraver le travail

d’information des médias ;



 Aux partis politiques, de se faire représenter dans les bureaux de vote pour veiller à la

sincérité du scrutin, de s’abstenir de toute forme d’intoxication et d’appel à la

violence ;



 A la presse nationale et internationale, de faire de preuve de prudence dans la

transmission des résultats issus des bureaux et de s’abstenir de toute déclaration hâtive

en faveur ou en dépens d’un tel ou tel candidat ;



 Aux opérateurs de services de téléphonie (Sonatel, Tigo et Expresso), d’électricité (la

SENELEC), de garantir une continuité et une qualité sans reproche de leur service ;



 Aux Observateurs électoraux (nationaux et internationaux), de faire preuve de

vigilance, de proactivité, et de documenter méticuleusement les informations relatives

à la situation du scrutin ;



 A la CENA, de veiller à l’application correcte de la loi électorale et dans toute sa

rigueur ;



 A l’OFNAC, être alerte sur la corruption électorale notamment les achats de

conscience en nature ou en numéraire ;



 Aux citoyens, d’exercer dans la tranquillité leur devoir civique de vote afin de

préserver la paix et stabilité sociale.















Dakar, le 21 févier 2019.