Résolution finale conférence des jeunes de la coalition Adiana

Les jeunes de la coalition ADIANA , se sont réunis en Conférence ce vendredi 23 NOVEMBRE 2018, à harmattan , à Dakar, autour de Prédisent Monsieur Thierno LÔ. Ils ont échangé sur les thèmes suivants : – Le PSE : un argument éloquent pour la réélection du Candidat Macky SALL, (présenté par Monsieur PAPE SECK) – Bilan du PSE (présenté par Monsieur Dama BÂ, coordonnateur de la coalition Adiana à Thiès) – Phase II du PSE : Perspectives pour un Sénégal émergent ( présenté par le Professeur Abdoulaye DIOP) – Les raisons de voter pour le Candidat Macky SALL et La question du Comité d’experts des Nations Unies( présenté par Monsieur François MATHIEU ) – Les jeunes : vecteurs de communication et de propagande pour la réélection du Candidat Macky SALL ( présenté par Monsieur Abdou Salam NDIAYE) Ils ont entendu aussi les contributions de différentes personnalités invitées à cette occasion dont : – Monsieur Mao Sémou DIOUF – Monsieur Zator MBAYE – le Docteur Souleymane Astou DIAGNE Les jeunes de la coalition ADIANA remerciement tous les intervenants pour la qualité de leurs interventions et pour les conseils dont ils ont bénéficié. Les jeunes de la coalition ADIANA affirment que Cette Conférence, les a conforté et disposent, à présent, de tous les arguments qui leur permettent d’être rassurés sur le fait que la candidature de Monsieur Macky SALL, est le meilleur choix pour l’avenir du Sénégal. Ils remercient le Président Thierno LÔ et toute son équipe pour la parfaite organisation de cette Conférence. Les jeunes de la coalition ADIANA, réitère leur entière confiance en leur Président THIERNO LÔ et lui donnent pleins pouvoirs, pour représenter la dite coalition partout où besoin sera. Les jeunes de la coalition ADIANA, décident de s’approprier la vision futuriste de notre candidat, Monsieur Macky SALL et de servir ainsi d’acteurs de premier rang pour la victoire dès 1er tour de l’élection présidentielle du 24 février 2019. Fait à Dakar le 23/11/2018 Communiqué lu par Monsieur Pape MALICK GUISSÉ