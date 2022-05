Respect de la loi sur la parité : Yaw et Benno égaux dans l’erreur

Avec un sourire narquois, Ousmane Sonko raille la tête de liste nationale de Benno bokk yaakaar : Tata Mimi, bye bye ! La femme au savoir immense, tu as la malédiction des élections, tu ne vas jamais accélérer (rires).» Alors que la liste de Yewwi askan wi (Yaw) à Dakar a déjà été déclarée irrecevable par la Direction générale des élections pour non-respect de la parité, une situation pareille guette la liste nationale de Benno bokk yaakaar. Conformément au dernier alinéa de l’article 177 du Code électoral, les mandataires ont été autorisés à vérifier les autres listes, et Déthié Fall a décelé le non-respect de la parité dans celle du camp présidentiel.

Lors d’un point de presse hier, le mandataire de Yaw a précisé que les nommées, Rokhaya Ndao et Maïmouna Ndiaye, se suivent respectivement aux 43ème et 44ème places, comme suppléantes sur la liste nationale de Bby. «Quand on s’est rendu compte de ce non-respect de la parité, on a voulu aller beaucoup plus en profondeur en interrogeant les responsables de la Cena qui étaient présents. Nous leur avons demandé leurs copies qu’ils nous ont données et on a fait la comparaison avec les copies détenues par la Direction générale des élections. Sur ces différentes listes, il y a ces deux femmes qui se suivent», a déclaré Déthié Fall.



«Tel est pris qui croyait prendre»

Dans la feuille qu’il a ­présentée à la presse, figurent les cachets de la Commission chargée de la validation des listes et de la Commission électorale nationale autonome qui ont constaté le fait. «La liste de Benno bokk ­yaakaar doit être déclarée irrecevable», a déduit le député, en présence de Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Cheikh Tidiane Youm et Aïda Mbodj. «Le président de la commission a bien constaté le ­­non-respect de la parité par Benno, la Cena aussi», a ajouté l’ancien ­vice-président du parti Rewmi. «Tel est pris qui croyait prendre», s’est exclamé Ousmane Sonko. Le leader de Pastef ne comprend pas que cela puisse prospérer aux yeux de l’Administration. «Comment peuvent-ils ne pas constater cela et ­s’acharner sur la liste de Yewwi askan wi à Dakar ? Si ce n’était pas la vigilance de Déthié Fall, ça allait passer. Ils ne sont pas sérieux», a-t-il déploré.

M. Sonko a interpellé la Société civile sur ce cas. «Cette Société civile qui a rué dans les brancards cette semaine disant que je l’ai accusée d’accointances avec le pouvoir, voilà un cas pratique sur lequel elle est attendue. Quand un membre de la Société civile va dans une radio pour dire que la liste de Yewwi est irrecevable à Dakar et ne dit rien sur la liste de Benno concernant le surplus de parrainages, cet homme n’est pas crédible. Je l’assume», a dit le député de Pastef. D’après lui, il ne peut plus y avoir de modifications sur la liste de Bby. «On est allés faire des modifications sur notre liste à Dakar avant l’examen juridique et la Direction générale des élections a refusé cela. Pour Benno, c’est après examen juridique. C’est impossible de rectifier. Je ne vois pas par quelle alchimie ils peuvent corriger ça», a soutenu le Patriote.























Le Quotidien