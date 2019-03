Restriction sur les visites à Khalifa Sall- Dakarposte l'avait ébruité depuis le...

Pas plus tard qu'il y'a une semaine, nous écrivions l'article suivant:



Dakarposte tient cette information d'un proche collaborateur de l'ex maire de Dakar.

Il nous revient en effet que désormais pour voir Khalifa Sall détenu pour l'affaire dite de la caisse d'avance, il faut adresser une demande au juge d'instruction en charge du dossier de ce denier. Et, dans la missive le demandeur est tenu d'expliquer au détail les raisons de sa visite au détenu Khalifa Sall.

Est-ce une mesure émanant des plus hautes autorités judiciaires du pays? Qu'est-ce qui est encore reproché à Khalifa Sall? Nous ne saurons y répondre.

Quoi qu'il en soit, dakarposte, qui "creuse" aux fins d'en savoir davantage, vous promet d'y revenir amplement!







Et hier, la mesure, dont dakarposte faisait cas, est désormais officielle. Nous la publions in extenso afin que nul n'en ignore:



La mesure date du 11 février. Mais elle a été porté à la connaissance du publique ce mardi. Dans une note signée par le Coordonnateur des Juges de l’Application des Peines, «il est porté à la connaissance des usagers du service public de la Justice et plus précisément aux demandeurs de permis pour aller visiter le détenu Khalifa Sall que certains changements ont été apportés dans la procédure de délivrance desdits permis ».



Ainsi, tout demandeur devra satisfaire aux obligations suivantes :



1-Faire une demande adressée au Coordonnateur des Juges de l’Application des Peines

2-Préciser l’objet de la visite

3-Se présenter physiquement



Les dépôts ont lieu le lundi et le mardi et les retraits des permis de visite se font le jeudi et le vendredi.



Le magistrat ajoute qu’aucune dérogation n’est admise »