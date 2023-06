Restrictions sur le transport en Casamance : le Collectif des cadres casamancais crie son mécontentement

Depuis quelques semaines, la Casamance semble coupée du reste du pays. Le Cosama a arrêté ses navettes. Les bus de transport en commun publics comme privés connaissent des restrictions horaires. Devant cette situation, le Collectif des cadres casamancais a publié ce vendredi un communiqué. Dans ce document, il qualifie les décisions administratives de «très surprenantes». Le Ccc estime que ces mesures sécuritaires ne correspondent pas du tout à la réalité et rappelle que durant les moments forts du conflit en Casamance, les braquages et les poses de bombes anti personnelles étaient courants et seules des recommandations de prudence étaient prodiguées aux usagers sans oublier le jalonnement par l’armée des principaux axes routiers.



«Le Ccc condamne avec fermeté ces mesures restrictives constatées sur le transport et qui ne correspondent pas à la réalité du terrain. Ces mesures ont occasionné des frustrations au niveau des populations qui s’interrogent – et nous avec elles – sur la compréhension, par certaines autorités, des conséquences des frustrations enregistrées au paravent à tous les niveaux et ayant occasionné la crise de 1982», peste le Ccc. Par ailleurs, l’organisation dirigée par Pierre Atepa Goudiaby s’offusque contre l’augmentation des tarifs en cette veille de Tabaski.



«Il a été porté à notre connaissance (avec preuves) que certains garages comme celui de Grand Yoff ont augmenté, à partir du 19 juin dernier, le prix du transport qui passe ainsi de 7 500F à 15 000F sur certaines destinations comme Diatock. Ces pratiques sont connues au niveau de la Direction des Transports», déplore le communiqué.























dakarmatin