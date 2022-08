Résultats des Législatives dans le département de Podor : Cheikh Oumar Anne écrase la concurrence à Ndioum

Dans le département de Podor, la coalition Benno Bokk Yaakaar a réussi une véritable razzia. A. Ndioum, le ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation n'a laissé aucune chance à l'opposition. Cheikh Oumar Anne a confirmé encore son hégémonie en emportant haut la main tous les centres (5) et bureaux de vote (21) de sa Commune et ce, avec un score de 84,6% et un taux de participation de plus de 60%



Tel un tsar sur ses terres, il règne en maître au niveau de la Commune de Ndioum où il est le maire. Le verdict des urnes de ce dimanche 31 Juillet vient de le confirmer. Au niveau de son centre de vote "École Bocar Seck" (3 bureaux) situé au quartier Ndioum Walo, il a brillamment gagné et son bureau de vote et son centre de vote. Dans les autres centres de la localité comme Ndioum 1(8 bureaux),



Oulat Bery (3 bureaux), Dédhiouba (2), Niangue (4 bureaux), il a tout raflé. Ainsi, la Coalition présidentielle est parvenue à mettre en minorité certaines listes qui étaient en compétition comme l'inter-coalition Yewwi Askan-Wi/Wallu dont les têtes de ponts sont les sieurs Mouhamadou Seydou Sy et Ousmane Sakho.



Commune: Ndioum (département de Podor)

Nombre de votants: 6633



Suffrages valablement exprimés: 6609

BBY: 5592



Score: 84,6%



Taux de participation : 60%