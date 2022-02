Résultats des locales : « Tentative d’intoxication de l’opinion » (Macky Sall)

Le patron de l’Apr n’a pas encore fini de réclamer la victoire de son camp lors des Locales du 23 janvier 2022. Et lorsque les médias et beaucoup d’observateurs parlent de razzia ou bérézina de l’opposition, Macky Sall rétorque qu’il s’agit d’une « tentative d’intoxication de l’opinion nationale et internationale ». C’était hier à l’occasion d’une rencontre avec le secrétariat exécutif national de l’Apr.



D’après le président de la République, « les chiffres apportent un éclairage heureux à [leur] victoire à la fois nette et écrasante ». Macky Sall a rappelé à ses hommes qu’ils ont remporté 38 départements et 438 communes, là où Yewwi Askan Wi arrivé deuxième se retrouve avec 71 Communes. « Le doute n’est plus permis et nous pouvons dire fermement que notre parti et ses alliés ont maintenu intacte notre majorité », affirme Macky Sall.



Malgré son triomphalisme, le chef de l’Apr reconnait avoir essuyé une défaite à Dakar, Ziguinchor, Rufisque et Thiès. Des localités qu’il n’avait pas non plus gagnées en 2014, ajoute-t-il. A une exception tout de même. « Certes, Guédiawaye nous a échappé, mais le témoignage reste unanime que nous y avons fait un travail important pour le bien-être des populations », se console Macky Sall.