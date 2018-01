Retour de Karim Wade - Une délégation du Pds attendue au Qatar pour...

Loin des indiscrets, les libéraux préparent activement le retour du fils de l'ancien Président de la République Me Abdoulaye Wade. Quoi que verrouillé, dakarposte a pu glaner de ses sources tapies au PDS qu'une délégation de grosses légumes du parti de Wade a fini de s'acquitter des formalités d'usage pour se rendre au Qatar. A quelles fins? Eh bien, pour reprendre ce terme fort usité par Pa Bi ( Me Abdoulaye Wade), il nous revient qu'ils sont deux (nous préférons taire pour le moment leurs identités) pontes attendus au Qatar aux fins de rencontrer Karim Wade. Vous aurez compris que c'est pour préparer le retour de l'ex "ministre du ciel et de la terre "Karim Meissa Wade. Lequel, reviendra au bercail "sous peu en compagnie de son papa", de Mme Wade et bien évidemment de sa progéniture.