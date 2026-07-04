Retour de Sonko à la Primature- Les révélations de Madiambal Diagne

Dans un entretien paru ce samedi dans L’Observateur, le journaliste affirme en effet que le Patriote en chef «compte revenir à la Primature en exigeant de faire nommer le Premier ministre par la majorité parlementaire». Objectif ? «Il s’auto-proclamera PM [afin de pouvoir] pouvoir imposer ses choix et ses désidératas au président de la République. C’est son schéma, c’est le putsch institutionnel qu’il est en train de mettre en œuvre.»



Madiambal Diagne martèle : «La précipitation avec laquelle il a tenu, après son limogeage du poste de PM à aller à l’Assemblée nationale, devrait interroger. Cette préoccupation était plus que suspecte. C’était une stratégie de vouloir renverser le président Bissirou Diomaye Faye, et Ousmane Sonko n’en démord pas.»

































































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