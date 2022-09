Retour de parquet pour Karim Gueye et Cheikh Oumar Diagne

C’est leur avocat qui en a donné l’information. Après leur déferrement au parquet, Cheikh Omar Diagne et Karim Gueye, alias Xrum Xax ont fait l’objet d’un retour de parquet.





«Cheikh Oumar Diagne et Karim Xrum Xaax sont en retour de parquet dans l’attente du face à face avec le Doyen des juges lundi», a indiqué Me Khoureyssi Bâ. Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye vont passer le week-end au commissariat central de Dakar. C’est finalement lundi qu’ils seront édifiés sur leur sort après un retour de parquet intervenu ce vendredi



Pour rappel, c’est hier que les deux hommes avaient été convoqués par la Division des investigations criminelles. Ils ont été ensuite placés en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles.

















































dakarmatin