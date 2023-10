Retour en images sur le mariage royal de la petite fille du Président Mbagnick Diop

Convenons-en, le mariage, c’est l'événement d'une vie, c’est une rencontre que l’on prépare une à deux années à l’avance. La cérémonie, on la veut grandiose, on veut que chaque convive reparte avec pleins de souvenirs, avec l'impression d’avoir vécu un moment hors du temps. Réussir cette journée cruciale est donc souvent aussi une période de stress. Choisir le lieu, le lieu parfait, est donc une tâche importante qui jouera sur tout le reste de votre journée. L'hôtel KING FAHD PALACE ex Méridien reste le lieu idéal pour organiser un mariage .Magnifique bâtisse, ce complexe hôtelier a été restauré pour offrir des services hôteliers de premier plan. L’organisation de mariage est devenue une de ses spécialités. Jardin magnifique offrant une vue panoramique sur le grand bleu, intérieurs alliant historiques et modernité , salle de réception resplendissante, restauration haut de gamme, de nombreuses chambres pour loger vos invités les plus précieux, bref toutes les commodités sont à votre disposition dans cet établissement 5 étoiles idéalement situé à Dakar... Ce qu'a certainement compris le Président Mbagnick Diop. Qui a donc jeté son dévolu sur le King Fahd lorsque son petit gendre devait choisir le cadre optimal devant célébrer la réception de son mariage avec Sophie Diop.Les images postées sont assez révélatrices. Monuments historiques, mini-concerts de vedettes internationales notamment Pape Diouf, attentions de tous les instants et spectacle permanent,... rien n’était trop beau pour inscrire à jamais le grand jour au rang des souvenirs inoubliables, pour les mariés comme pour leurs invités.Tout était dans le tempo. Comme une bonne pièce de théâtre, le couple (comme vous le voyez) a donc réservé une série de surprises qui ont relancer l’ambiance toute la soirée.Il fallait être là pour voir le spectacle lorsque tout le monde était installé. L'entrée des mariés au bras l’un de l’autre alors que retentissait une belle chanson ayant une signification particulière à leurs yeux dans une ambiance survoltée entraînant l’assemblée dans une première séquence de danse d’une demi-heure environ.À partir de là, le bal était ouvert. L’intensité de la fête montait au fur et à mesure.Bref, le couple, avec son allure parfaite, est apparu plus amoureux que jamais, tous deux radieux dans leurs tenues d'apparat en saluant un parterre d’invités prestigieux dont Cellou Dalein Diallo, Baba Tandian pour ne citer qu'eux...Comme l'a écrit l'autre: "le mariage a été royal car le Président Mbagnick Diop a offert hier à sa petite fille Sophie une réception grandiose, mémorable, féerique à l'occasion de la célébration du mariage de Sophie Diop. Le King Fahd Palace de Dakar a refusé du monde pour honorer la petite fille du président Mbagnick Diop.Les amis proches, les collègues patrons et chefs d' entreprises , les parents de la grande dynastie Diop ont répondu présents autour d'un diner gastronomique animés par les grands musiciens Sénégalais du moment : Aida Samb, Momo Dieng, Pape Diouf entre autres...Une soirée d'émotions et un grand père comblé... Nous partageons avec vous les belles images de cette soirée historique, unique..."Que le bonheur qui unit aujourd’hui M. et Mme Ndao dure toute la vie !